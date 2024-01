Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag gefragt

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 384,30 EUR zu.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 384,30 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 385,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 383,30 EUR. Bisher wurden heute 64.538 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 400,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 4,02 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 292,40 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 31,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 412,13 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 präsentieren. Am 20.02.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 34,17 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

