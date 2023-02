Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Mit einem Kurs von 324,90 EUR zeigte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 324,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 323,50 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 324,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 13.827 Stück.

Bei 336,00 EUR markierte der Titel am 27.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,30 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 205,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 320,00 EUR.

Am 08.11.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.850,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.480,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 27.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 23,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

