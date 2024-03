Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt am Freitagmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 446,10 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 446,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 446,30 EUR. Mit einem Wert von 443,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 48.292 Aktien.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 446,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 292,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 11,60 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 12,56 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 435,44 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,61 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 16.717,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.222,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 39,06 EUR fest.

