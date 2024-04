Aktienkurs aktuell

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Montagmittag freundlich

15.04.24 12:05 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 418,50 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 418,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 420,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 418,60 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.917 Stück gehandelt. Am 20.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 7,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2023 bei 318,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,82 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,09 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 435,44 EUR. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 8,61 EUR gegenüber 11,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,05 Prozent auf 16.717,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.222,00 EUR erwirtschaftet worden. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen. Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 39,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart zu

