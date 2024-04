Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 421,50 EUR zu.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 421,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 422,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 418,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.462 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.03.2024 markierte das Papier bei 454,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 7,18 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 318,80 EUR. Dieser Wert wurde am 18.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,09 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 435,44 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,05 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.717,00 EUR – ein Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.05.2024 gerechnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 39,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

