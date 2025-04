Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 591,20 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 591,20 EUR zu. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 591,60 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 584,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.870 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 595,00 EUR erreichte der Titel am 03.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 0,64 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2024 bei 401,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 20,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 24,40 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 563,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 46,63 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

