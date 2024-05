Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 446,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 446,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 449,30 EUR zu. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 446,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 448,80 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.478 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 458,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 318,80 EUR. Dieser Wert wurde am 18.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 28,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,12 EUR. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 466,89 EUR.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 18,25 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 45,23 EUR je Aktie aus.

