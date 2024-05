Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit angezogener Handbremse

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 446,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 446,40 EUR. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 449,50 EUR zu. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 444,80 EUR nach. Bei 448,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 59.896 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 458,00 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.05.2023 auf bis zu 318,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 28,58 Prozent Luft nach unten.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,12 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 466,89 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 27.02.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,79 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 45,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

