Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 379,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 379,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 381,20 EUR. Bei 378,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 58.660 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 381,20 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,10 EUR am 29.09.2022. Abschläge von 39,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 359,56 EUR angegeben.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 07.11.2024.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 33,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen

Kauflaune zum Start in die EZB-Woche: DAX beendet Montagshandel mit Gewinnen

Munich Re-Aktie gesucht: Munich Re geht von steigender Nachfrage nach Rückversicherungsschutz aus