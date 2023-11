Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag verlustreich

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 370,90 EUR abwärts.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 370,90 EUR. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 366,00 EUR. Mit einem Wert von 371,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 169.942 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 388,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.11.2022 bei 285,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 375,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 vor.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 33,34 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

