Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteuert sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 381,20 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 381,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 383,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 383,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.504 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 400,40 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 292,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 406,63 EUR.

Am 08.11.2023 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 33,74 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

