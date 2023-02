Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 12:07:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 326,90 EUR an der Tafel. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 328,00 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 325,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 328,00 EUR. Zuletzt wechselten 47.591 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 336,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 2,71 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 205,15 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 59,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 320,00 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent auf 15.850,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.480,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 27.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,66 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hannover Rück-Aktie verliert kräftig: Hannover Rück enttäuscht mit Ausblick - Gewinnziel 2022 erreicht

So schätzen die Analysten die Zukunft der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images