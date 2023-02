Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 04:06:40 Uhr 0,6 Prozent. Bei 329,70 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 328,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 108.632 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (336,00 EUR) erklomm das Papier am 27.01.2023. 2,11 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 205,15 EUR am 08.03.2022. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 60,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 320,00 EUR.

Am 08.11.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 15.850,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.480,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 27.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 23,66 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hannover Rück-Aktie verliert kräftig: Hannover Rück enttäuscht mit Ausblick - Gewinnziel 2022 erreicht

So schätzen die Analysten die Zukunft der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images