Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft büßt am Freitagnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 409,30 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 409,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 409,20 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 413,50 EUR. Bisher wurden heute 159.919 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 416,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Bei 292,40 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,56 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 12,54 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 418,22 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 20.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 33,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

