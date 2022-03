Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Kursplus

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 243,45 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 14.260 Punkten steht. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 245,90 EUR zu. Mit einem Wert von 245,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 123.278 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.02.2022 auf bis zu 282,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 298,33 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus. In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 27,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

