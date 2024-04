Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 411,00 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 411,00 EUR ab. Bei 410,80 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 413,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 95.782 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (454,10 EUR) erklomm das Papier am 20.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 9,49 Prozent niedriger. Am 18.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 318,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 22,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 435,44 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,61 EUR gegenüber 11,05 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.717,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 16.222,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 39,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

