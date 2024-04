Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 414,60 EUR ab.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 414,60 EUR abwärts. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 412,40 EUR. Mit einem Wert von 413,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 7.583 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 454,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 318,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,09 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 435,44 EUR.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,61 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.717,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.222,00 EUR in den Büchern standen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 39,03 EUR fest.

