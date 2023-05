Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit KursVerlusten

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 323,70 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 323,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 323,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.139 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 342,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 5,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 212,70 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 34,29 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 329,88 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.307,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.222,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.05.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 30,36 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com