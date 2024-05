Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag auf grünem Terrain

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 455,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 455,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 456,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 447,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 142.152 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 458,00 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,62 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2023 bei 318,80 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 42,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 15,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 466,89 EUR aus.

Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 18,25 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 45,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

