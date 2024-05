Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagvormittag im Aufwind

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 448,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 448,90 EUR zu. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 449,10 EUR zu. Bei 447,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.448 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 458,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,03 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.05.2023 bei 318,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 40,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,12 EUR. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 466,89 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,19 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 45,23 EUR fest.

