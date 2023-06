Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag nahezu unverändert

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 327,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 329,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 327,40 EUR. Bei 328,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.542 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 346,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 5,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 212,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 54,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 333,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 16.222,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,47 Prozent gesteigert.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com