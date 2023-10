Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 376,70 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 376,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 375,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 380,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 63.339 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2023 auf bis zu 384,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 1,94 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 243,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2022). Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 35,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 362,78 EUR an.

Am 10.08.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 32,80 EUR je Aktie.

