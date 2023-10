Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 377,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 377,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 380,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 377,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 380,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.868 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 384,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2022 bei 243,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,67 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 360,11 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 32,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

