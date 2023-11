Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 371,70 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 371,70 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 373,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 371,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 107.303 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 388,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 286,50 EUR fiel das Papier am 17.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,92 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 375,44 EUR angegeben.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite standen 16.222,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.850,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 33,34 EUR je Aktie belaufen.

