Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 297,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 296,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 299,40 EUR. Bisher wurden heute 411.435 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2022 markierte das Papier bei 310,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 4,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 205,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 45,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022. Auf der Umsatzseite standen 15.850,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.480,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vorlegen. Am 22.02.2024 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,40 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

