Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 326,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 326,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 323,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 125.868 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 327,40 EUR an. 0,40 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 58,96 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 313,18 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.850,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.480,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 22.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 23,47 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images