Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 328,20 EUR ab. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 325,60 EUR. Bei 327,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 191.064 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 336,00 EUR an. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 2,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Mit Abgaben von 59,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 320,00 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.850,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.480,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 23.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 27.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 23,66 EUR fest.

