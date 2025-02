Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 532,00 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 532,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 532,00 EUR. Bei 521,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 159.626 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 534,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 401,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,54 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 533,13 EUR angegeben.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 42,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schließt im Minus