Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 523,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 523,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 523,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 521,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.616 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 534,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 2,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2024 bei 401,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,22 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,54 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 533,13 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,05 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 26.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 42,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

