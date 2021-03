Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 259,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 14.591 Punkten notiert. Bei 259,00 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 263,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 326.955 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 267,10 EUR markierte der Titel am 10.03.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 19.03.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 259,00 EUR. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,17 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie leichter: Münchener-Rück-Chef muss Abstriche machen - Vertrag verlängert

Munich Re nimmt weiteren Anstieg von Ransomware-Angriffen an

Die neue Lust auf Aktien: So profitieren Sie als Anleger

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com