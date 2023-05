Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag fester

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 328,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 329,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 321,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 138.268 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 342,90 EUR. 4,54 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 212,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,15 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 329,88 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 16.222,00 EUR gegenüber 11.307,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 17.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 30,36 EUR im Jahr 2023 aus.

