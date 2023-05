Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft büßt am Mittwochvormittag ein

Um 09:06 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 319,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 318,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 321,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.318 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 342,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 6,88 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 212,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 50,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 329,88 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,20 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 16.222,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.05.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 30,36 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images