Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 459,20 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 459,20 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 459,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 455,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 208.354 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 17.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 459,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 0,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 321,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,12 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 466,89 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent auf 18,25 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 45,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

