Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 455,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 455,10 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 456,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 455,10 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.569 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 458,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 321,20 EUR am 10.06.2023. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 41,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,12 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 466,89 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,79 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,25 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 17,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 45,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone