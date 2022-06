Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft büßt am Freitagnachmittag ein

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 220,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 217,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 221,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 491.626 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 21,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 7,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 288,25 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 4,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 4,24 EUR in den Büchern gestanden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.307,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.551,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 09.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 27,99 EUR je Aktie.

