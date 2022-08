Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag mit Kursplus

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 240,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 242,10 EUR. Mit einem Wert von 241,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 55.283 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 282,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,97 Prozent. Bei 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 281,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.307,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.642,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 23,07 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

