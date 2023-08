Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 357,70 EUR zu.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 357,70 EUR. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 358,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 353,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82.706 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 17.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 358,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 0,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,10 EUR am 23.08.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 35,67 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 348,40 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 32,55 EUR je Aktie belaufen.

