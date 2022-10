Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag in Grün

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 249,40 EUR. Bei 250,20 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 246,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 71.653 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 282,25 EUR erreichte der Titel am 01.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 11,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 205,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 21,57 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 282,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 11.307,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.642,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 19,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

