Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 241,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 13.133 Punkten liegt. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 242,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 237,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 2.136 Stück.

Bei 283,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2020 00:00:00 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.03.2020 00:00:00 bei 142,00 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 240,75 EUR. Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2021 19,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Telekom, Bayer, Covestro & Co: US-Tochterunternehmen dieser deutschen Konzerne unterstützten die US-Wahlen mit Spenden

Nach Gewinnrückgang: Munich Re traut sich weiterhin keine Prognose für 2020 zu - Aktie in Rot

Munich Re-Aktie im Fokus: Corona und kein Ende

