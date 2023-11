Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft macht am Freitagmittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 375,70 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 375,70 EUR nach oben. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 376,20 EUR zu. Bei 375,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.855 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 388,50 EUR markierte der Titel am 02.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,41 Prozent hinzugewinnen. Am 17.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 286,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 379,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 vor.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 33,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

