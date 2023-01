Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Um 12:22 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 328,50 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 328,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 325,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 68.868 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 328,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 60,13 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 317,50 EUR.

Am 08.11.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.480,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.850,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 22.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2022 23,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com