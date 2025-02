Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 537,40 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 537,40 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 538,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 533,40 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 126.442 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 538,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 0,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.05.2024 bei 401,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 25,25 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,54 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 533,13 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 26.02.2025 gerechnet. Am 26.02.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 42,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus