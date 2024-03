Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 443,50 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 443,50 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 442,10 EUR. Bei 444,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 126.845 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei einem Wert von 450,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Gewinne von 1,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 292,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 34,07 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 15,46 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 435,44 EUR an.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.717,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 16.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 39,06 EUR je Aktie aus.

