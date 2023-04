Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 11:47 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 326,20 EUR. Bei 328,10 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 326,00 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.412 Stück gehandelt.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 336,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,92 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 212,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 53,36 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 328,13 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,20 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 16.222,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.894,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 17.05.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 30,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com