Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag höher

Um 09:07 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 325,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 326,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 326,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 8.208 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 336,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 3,10 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 212,70 EUR. Abschläge von 53,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 328,13 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.222,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.894,00 EUR erwirtschaftet worden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 30,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

