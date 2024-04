Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 412,80 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 412,80 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 413,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 412,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.683 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 454,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 10,00 Prozent wieder erreichen. Am 18.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 318,80 EUR ab. Abschläge von 22,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 436,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Das EPS lag bei 8,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.717,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 16.222,00 EUR eingefahren.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 39,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

