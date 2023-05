Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag freundlich

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 329,30 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 334,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 328,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 130.269 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 342,90 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 3,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,70 EUR. Abschläge von 35,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 331,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 11.307,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 30,33 EUR je Aktie belaufen.

