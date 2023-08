Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Freitagnachmittag tiefer

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 354,10 EUR.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 354,10 EUR. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 352,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 357,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 135.674 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 359,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,58 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.08.2022 bei 230,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,02 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 348,40 EUR aus.

Am 10.08.2023 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 32,55 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

