Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 377,30 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 377,30 EUR nach oben. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 378,00 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 374,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.335 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 381,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,03 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,10 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,75 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 359,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 vor.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 33,04 EUR fest.

