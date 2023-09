Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 376,10 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 376,10 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 376,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 374,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.059 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 381,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (231,10 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 62,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 359,56 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 10.08.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.222,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.307,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 33,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

